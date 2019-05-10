الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة سموحة.. اليوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غد السبت على استاد بتروسبورت في الجولة الـ32من مباريات الدوري العام.
ومن المنتظر أن يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 67 نقطة بعد الفوز في المباراة السابقة على النجوم بهدفين نظيفين سجلهما وليد أزارو ورمضان صبحي.
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