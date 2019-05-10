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قميص محمد صلاح بشرة خير على ليفربول

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خطف النجم المصري المتألق محمد صلاح الأضواء في كل مرة يظهر فيها أو أي شيء يخصه، وآخرها في ليلة تأهل نجم فريقه على في مباراة الإياب نصف نهائي من .

وفي هذه المرة استغلت مواقع إلكترونية متخصصة في التجارة عبر الإنترنت تألق صلاح  وقامت بطرح نسخ من قميص النجم المصري محمد صلاح الذي ظهر به في هذه الليلة.

وعرضت هذه المواقع الإلكترونية كميات محدودة من نسخ

قميص الفرعون المصري الأسود الذي حمل عبارة  "Never give up" (لا تيأس أبدا) للبيع لتحقيق أرباح مضمونة.

وعبر العديد من مشجعي الفريق الإنجليزي عن ذلك بأن القميص ساهم بإلهام اللاعبين في الليلة الساحرة التي حملت التأهل لنهائي التشامبيونزليغ للريدز.

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وارتدى النجم "صلاح" الذي لم يشارك في المباراة بسبب إصابته بارتجاج خفيف في المخ ذاك القميص الأسود ونجح زملاؤه

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رغم الغيابات المؤثرة في إسقاط برشلونة وتحقيق الفوز بنتيجة غير متوقعة برباعية، بعد أن قلبوا بذلك خسارتهم في الذهاب بثلاثية نظيفة، وصعدوا إلى نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

تم تصميم نسخ معدلة محدودة من القميص الشهير للرجال والنساء والأطفال وبكل المقاسات لمن يرغب فيه، وبألوان الأسود والأزرق والأحمر، وطبعت صورة كارتونية للنجم المصري على كلمة "UP"، كما امتد الأمر ليطال بيع أكواب وقبعات مكتوب عليها العبارة ذاتها "لا تيأس أبدا".

ويتراوح سعر القميص ما بين 28 إلى 32 جنيهًا إسترلينيًا أي ما يعادل 36 إلى 41 دولارًا.

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