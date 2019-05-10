رياضة | لوكاس مورا لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

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توج البرازيلي لوكاس مورا مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في جولة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

وحصل لوكاس مورا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد مساهمته الواضحة في فوز توتنهام على أياكس والتأهل لنهائي البطولة لمواجهة ليفربول.

وفاز توتنهام على أياكس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 في ملعب يوهان كرويف، ليعوض نتيجة الذهاب والتي خسرها على أرضه بهدف نظيف.

وسجل لوكاس مورا ثلاثية توتنهام في الشوط الثاني بعدما خرج فريقه متأخراً بثنائية نظيفة في الشوط الأول.

ومن المنتظر أن يواجه توتنهام نظيره ليفربول في 1 يونيو المقبل بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.