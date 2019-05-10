رياضة | هل ينقذ ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي من جحيم جوارديولا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينقذ ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي من جحيم جوارديولا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن رغبة ممثلي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، في انتقال موكلهم لصفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن أوتامندي معروض على ريال مدريد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية في ظل نية الأرجنتيني الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لا يفكر في جلب مدافع بعمر الـ31 مثل أوتامندي لأنه النادي الملكي يخطط لضم مدافع شاب في الصيف المقبل أو استمرار خيسوس باييخو بصفوف الفريق.

وينوي أوتامندي الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب قلة المشاركة في المباريات الأخيرة مع الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.

وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الأيام الماضية أن أتلتيكو مدريد قريب من ضم أوتامندي لصفوف الفريق من أجل خلافة القائد دييجو جودين الذي اقترب من التوقيع لانتر ميلان بصفقة انتقال حر.