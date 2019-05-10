رياضة | كلوب يعلن موقف مشاركة محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن موقف مشاركة محمد صلاح أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح وربرتو فيرمينو واندري روبرتسون وجوردان هندرسون من المشاركة ضد ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي نشره الموقع الرسمي لليفربول: الكلمات الثلاثة الشهيرة في الأسبوع الجاري داخل غرفة ملابس ليفربول وهما هو مجرد ألم.

وتابع كلوب: مهم جدا للشباب الصغار التعلم وأنا قلت لهم ذلك لكن رد هندرسون وروبرتسون بخصوص الإصابة بأنها مجرد ألم لكنه ألم حقيقي.

Advertisements

وأضاف كلوب: محمد صلاح وهندرسون وروبرتسون قد يكونوا جاهزين لمواجهة يوم الأحد لكن فيرمينو لن يشارك في اللقاء لعدم قدرته على التعافي من الإصابة لكنه يملك الوقت الكافي من أجل المشاركة معنا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وختم كلوب تصريحات: محمد صلاح يبدو جيدا وظهر لك حلال الاحتفالات بالتأهل للمباراة النهائية وأمس واليوم ركض خارج التدريبات الجماعية لكنه سوف يشارك في تدريبات اليوم.

وغاب صلاح وفيرمينو عن المشاركة ضد برشلونة يوم الثلاثاء الماضي للإصابة بينما روبرتسون تعرض لإصابة خلال الشوط الأول بينما هندرسون أكمل اللقاء وهو مصابا.