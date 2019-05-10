رياضة | جهاد جريشة حكما للإسماعيلي والإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة حكما للإسماعيلي والإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الجولة 32 من الدوري المصري.

مصر المقاصة والنجوم: محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا.

الاتحاد وإنبي: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.

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الجونة والمقاولون العرب: إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً. وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.

الإنتاج الحربي والإسماعيلي: جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعي حكماً خامساً.

المصري وحرس الحدود: محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.