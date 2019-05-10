رياضة | أوباميانج بديل يوفيتش في صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج بديل يوفيتش في صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مديره الفني بيريز مهاجم جديد على قائمة تعاقدات الملكي خلال الفترة الحالية للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن فلورنتينيو بيريز بدأ في طرح أسماء هجومية بديلة تحسباً لفشل التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش من نادي انتراخت فرانكفورت.

واضاف الموقع أن ريال مدريد قد يخرج من سباق التعاقد مع يوفيتش مهاجم فرانكفورت بسبب المطالب المادية حيث طلب ناديه الحصول على 80 مليون يورو في نظير التخلي عن خدماته.

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واكدت التقارير على أن بيريز وضع أوباميانج مهاجم فريق أرسنال كصفقة بديلة حال فشل التعاقد مع يوفيتش البالغ من العمر 21 عاما والمراقب من أندية تشيلسي وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.