رياضة | تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكام مباريات اليوم، الجمعة، بالجولة 32 للدورى الممتاز، على النحو التالى:

مصر المقاصة والنجوم: محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

الاتحاد وانبى: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفى، ومحمد السعداوى حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.

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