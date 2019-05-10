رياضة | تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكام مباريات اليوم، الجمعة، بالجولة 32 للدورى الممتاز، على النحو التالى:
مصر المقاصة والنجوم: محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.
الاتحاد وانبى: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفى، ومحمد السعداوى حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.
الجونة والمقاولون العرب: إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوى إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.
الإنتاج الحربي والإسماعيلى: جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعى حكماً خامساً.
المصرى وحرس الحدود: محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكلاً من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.