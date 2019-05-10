رياضة | الاتحاد الفرنسي يعلن عقوبة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الفرنسي يعلن عقوبة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقوبة البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان بعد واقعة تعديه على مشجع لفريق رين في نهائي كأس فرنسا.
وكان نيمار قد وجه لكمة في وجه احد مشجعي فريق رين الفرنسي خلال صعوده لتسلم الجوائز بعد خسارة المباراة النهائية بالكأس.
ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن الاتحاد الفرنسي قرر إيقاف نيمار لمدة ثلاثة مباريات مع مباراتين آخرين مع وقف التنفيذ بسبب تعديه بالضرب على مشجع فريق رين.
واشارت التقارير إلى أن نيمار كان معرض لعقوبة قد تصل إلى 10 مباريات لكنها في النهاية بقيت لمدة ثلاثة مباريات فقط.
وستبدأ عقوبة نيمار بداية من مباراة ديجون يوم السبت المقبل 18 مايو بجانب الغياب عن المباراة الأخيرة ضد ريمس يوم السبت 25 من الشهر الجاري مع الغياب عن أول لقاء لفريقه في الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يقدم نادي باريس سان جيرمان استئناف على عقوبة نيمار أملاً في تخفيف مدة الغياب.