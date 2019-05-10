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رياضة | بند لإقالة "فالفيردي" من تدريب برشلونة

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أصبحت أيام إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني معدودة بعد الخروج المهين للفريق من على يد الإنجليزي والخسارة برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هناك بند في عقد فالفيردي مع برشلونة يسمح لإدارة النادي بفسخ العقد في أي وقت دون دفع قيمة العقد بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تجديد عقد فالفيردي لموسم آخر حتى عام 2020، فإن الإدارة باتت تفكر جديًا برحيله، وهو ما جعل تفعيل البند الذي يقضي بفسخ العقد سيكون قريبا مع نهاية الموسم الكروي.

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