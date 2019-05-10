رياضة | الأهلي يحسم عودة علاء وسعد ونيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم عودة علاء وسعد ونيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد بدآ تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أن الثنائي يخوضان تدريبات علاجية وتأهيلية في الجيم على هامش التدريبات اليومية، بعد عودتهما من ألمانيا عقب تنفيذ جزء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة.

وكان سعد سمير قد خاض فترة تأهيل في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد علاء مدافع الفريق للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

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وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.

وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية وذلك قبل ساعات من مواجهة سموحة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت في الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.