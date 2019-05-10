رياضة | الأهلي يعلن جاهزية ناصر ماهر لمباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية ناصر ماهر لمباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة ناصر ماهر لاعب الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم.

واكتفى ناصر ماهر بأداء تدريبات خفيفة في الجيم أمس بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم.

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وقال الجهاز الفني للأهلي إن كدمة ناصر ماهر لن تمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن ناصر سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة.