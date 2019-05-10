رياضة | بعد الفوز على دجلة.. 6 مواجهات نارية في طريق الزمالك نحو استعادة لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على دجلة.. 6 مواجهات نارية في طريق الزمالك نحو استعادة لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق فوز هام بالأمس على حساب نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين لبطولة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 63 في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، ويتبقى للفارس الأبيض 6 مباريات ببطولة الدوري الممتاز في حالة تحقيق الفوز في اللقاء الست سيتوج الزمالك بلقب الدوري بغض النظر عن نتائج المنافسين.

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ويتصدر الأهلي الجدول برصيد 67 نقطة يليه بيراميدز برصيد 65، ثم الزمالك ثالثًا برصيد 63 نقطة، ولكن الزمالك لديه مباراة مؤجلة عن الأهلي و3 مباريات عن بيراميدز .

ويتبقى للزمالك 6 مباريات أمام الداخلية والإنتاج الحربي والإسماعيلي وحرس الحدود والجونة والأهلي.