رياضة | الزمالك يترقب تأجيل مباراتي الداخلية والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يترقب تأجيل مباراتي الداخلية والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب نادي الزمالك القرار الرسمي لاتحاد الكرة بشأن مباراة الفريق أمام الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة 32 من الدوري المصري.

وطلب نادي الزمالك تاجيل مباراتي الفريق أمام الداخلية والإنتاج الحربي بسبب خوض مباراة نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية.

Advertisements

وفاز الزمالك على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.