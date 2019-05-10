اخبار الرياضه

رياضة | الزمالك يترقب تأجيل مباراتي الداخلية والإنتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يترقب تأجيل مباراتي الداخلية والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب نادي الزمالك القرار الرسمي لاتحاد الكرة بشأن مباراة الفريق أمام الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة 32 من .

 

 

وطلب نادي الزمالك تاجيل مباراتي الفريق أمام الداخلية والإنتاج الحربي بسبب خوض مباراة نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية.

 

Advertisements

 

وفاز الزمالك على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا