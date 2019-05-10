تشيلسي يحطم رقم أتلتيكو وإيميري يدخل التاريخ

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بلغ تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي على أثر فوزه على فرانكفورت عن طريق ركلات الترجيح.. ولعب كيبا دور البطولة ليحمل فريقه إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها جاره أرسنال

انتصر أرسنال الإنجليزي على مضيفه فالنسيا الإسباني، بنتيجة 4-2، مساء أمس الخميس، على ملعب ميستايا، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. ورباعية أرسنال حملت توقيع الدولي الجابوني بيير- إيميريك أوباميانج "ثلاثية" في الدقائق 17 و69 و88، والدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 50، بينما سجل هدفي فالنسيا، جاميرو في الدقيقتين 11 و58، وبهذا الانتصار عبر رجال المدرب الإسباني أوناي إيميري إلى نهائي البطولة القارية، التي ستقام في باكو في 29 مايو الجاري، بمجموع أهداف (7-3) في مباراتي الذهاب والإياب.

كما بلغ تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي على أثر فوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف النهائي. وأحرز روبن لوفتوس- تشيك هدف تشيلسي في الدقيقة 28، وعادل لوكا يوفيتش النتيجة لفرانكفورت

كما بلغ تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي على أثر فوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف النهائي. وأحرز روبن لوفتوس- تشيك هدف تشيلسي في الدقيقة 28، وعادل لوكا يوفيتش النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة 49، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي ثم لركلات الترجيح، ولعب الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا دور البطولة في تشيلسي، بعدما تصدى بمهارة لركلتي ترجيح، ليحمل فريقه إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها الفريق اللندني مع جاره أرسنال. وفي ما يلي نستعرض أرقامًا من مباراتي فالنسيا وأرسنال، وتشيلسي وإينتراخت فرانكفورت: وفي ما يلي نستعرض أرقامًا من مباراتي فالنسيا وأرسنال، وتشيلسي وإينتراخت فرانكفورت: - أندرياس كريستنسن تفوق بالاستحواذ على الكرة في الثلث الدفاعي من الملعب (53) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الأوروبي هذا الموسم. - فقط كيبا أريزابالاجا (7) حافظ على نظافة شباكه أكثر من بيتر تشيك (6) في الدوري الأوروبي هذا الموسم. - تشيلسي (ربح 14 وتعادل 2) لم يخسر في مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري الأوروبي، ليحطم الرقم القياسي الذي كان باسم أتلتيكو مدريد (15 مباراة- من نوفمبر 2011 إلى أكتوبر 2012). - كيفين جاميرو اشترك بـ12 هدفا في آخر 12 مباراة له كأساسي على أرضه في الدوري الأوروبي (سجل 11 هدفا وصنع 1). - روبن لوفتوس تشيك اشترك بـ9 أهداف في آخر 14 مباراة له مع تشيلسي (سجل 4 وصنع 5)، مثلما اشترك في مبارياته الـ45 السابقة مع البلوز مجتمعة. - إيدن هازارد اشترك بـ24 هدفًا في 26 مباراة في ستامفورد بريدج في موسم 2018-19 (سجل 13 وصنع 11). - منذ مشاركته الأولى مع أرسنال في أغسطس 2017، ألكسندر لاكازيت اشترك بـ50 هدفا مع النادي في جميع البطولات، أكثر من أي لاعب آخر (سجل 35 وصنع 15). - لوكا يوفيتش سجل 10 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ولا لاعب آخر سجل أكثر (سوية مع أوليفييه جيرو). - ولا لاعب من فريق ألماني سجل أهدافا في موسم من الدوري الأوروبي أكثر من لوكا يوفيتش مع فرانكفورت هذا الموسم (10، سوية مع كلاس يان هونتيلار لشالكه في 2011- 12). - بيير إيميريك أوباميانج سجل 29 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم، وفقط سيرجيو أجويرو (31) سجل أكثر بين لاعبي الدوري الممتاز. - بيير إيميريك أوباميانج هو أول لاعب من أرسنال يسجل هاتريك في مباراة نصف نهائية من بطولة أوروبية. Advertisements - أوناي إيميري هو أول مدرب يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مع فريقين مختلفين. - أوناي إيميري هو أول مدرب يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي/ كأس الاتحاد في 4 مناسبات. - أرسنال وصل إلى نهائي أوروبي لأول مرة منذ 2006. آخر 4 نهائيات أوروبية للجانرز:

1995 كأس السوبر الأوروبي خسر.

1995 كأس الكؤوس خسر.

2000 كأس الاتحاد خسر.

2006 دوري الأبطال خسر. 2019 الدوري الأوروبي (؟؟؟) - بيير إيميريك أوباميانج هو أول لاعب يسجل هاتريك مع أرسنال في بطولة أوروبية منذ لوكاس بيريز ضد بازل في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2016. - أوناي إيميري في أدوار الدوري الأوروبي الإقصائية منذ 2013- 14: 13- 14 (ماريبور - بيتيس - بورتو - فالنسيا - بنفيكا). 14- 15 (جلادباخ - فياريال - زينيت - فيورنتينا - دنيبرو). 15- 16 (مولده - بازل - بيلباو - شاختار - ليفربول). 18- 19 (باتي - رين - نابولي - فالنسيا). - لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا/ الكأس الأوروبية والدوري الأوروبي/ كأس الاتحاد الأوروبي يكون جميع أطراف النهائيين من بلد واحد في موسم واحد. - الفريقان الوحيدان اللذان تمكنا من إقصاء أندية إنجليزية من البطولات الأوروبية هذا الموسم هما: برشلونة (ضد مانشستر يونايتد)، وأولمبياكوس (ضد بيرنلي). - ماوريسيو ساري هو أول مدرب إيطالي يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي، والأول في كأس الاتحاد الأوروبي منذ ألبرتو ماليساني في 1998- 99. - مباراة أرسنال وتشيلسي ستكون أول مباراة يتم لعبها في كل من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي أوروبي.

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