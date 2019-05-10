ماذا ننتظر من الجولة الأخيرة في البريميرليج؟

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تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى الملاعب الإنجليزية التي ستشهد تحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم في الصراع الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي

تختتم مباريات الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، يوم الأحد المقبل من خلال إقامة مباريات الجولة رقم 38 والأخيرة في ميعاد واحد، وهو الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. وستشهد تلك الجولة حسم الكثير من الأمور، فبعد أن ضمنت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يبقى أن نعرف هوية الفريق الرابع وهوية الفريق البطل وهوية الفرق التي ستتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، إلى جانب معرفة المراكز التي ستنهي بها كل الفرق لتحديد قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها.

واستعرض موقع "سكاي سبورتس" أبرز ما ننتظره في الجولة الأخيرة كالآتي: سباق اللقب سيبدأ مانشستر سيتي حامل اللقب، ذلك اليوم متفوقًا بنقطة على ليفربول، بعد فوز رجال بيب جوارديولا في الجولة السابقة على ليستر سيتي، ويرحل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برايتون، الذي ضمن البقاء في الدوري بالفعل، بينما يستقبل ليفربول

واستعرض موقع "سكاي سبورتس" أبرز ما ننتظره في الجولة الأخيرة كالآتي: سباق اللقب سباق اللقب سيبدأ مانشستر سيتي حامل اللقب، ذلك اليوم متفوقًا بنقطة على ليفربول، بعد فوز رجال بيب جوارديولا في الجولة السابقة على ليستر سيتي، ويرحل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برايتون، الذي ضمن البقاء في الدوري بالفعل، بينما يستقبل ليفربول نظيره وولفرهامبتون، وهي المباريات التي ستقام في توقيت واحد هو الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. ويدرك مانشستر سيتي أن فوزه بمواجهة برايتون سيمنحه اللقب، وأن أي تعثر يصاحبه فوز ليفربول في الأنفيلد، سيعني تتويج الريدز باللقب، ولا تزال هناك فرصة صغيرة للغاية لأن يتساوى الفريقان في عدد النقاط وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة، الأمر الذي سيعني حينها خوضهم مباراة فاصلة. وسيحدث ذلك السيناريو في حال تعادل ليفربول 4-4 مع وولفرهامبتون، وتغلب برايتون على مانشستر سيتي 4-0. Advertisements سباق المركز الرابع سباق المركز الرابع ضمن تشيلسي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تعادل أرسنال مع برايتون في الجولة الماضية، ويحتاج المدفعجية إلى معجزة كي يتعثر توتنهام وينهي أرسنال في المراكز الأربعة الأولى. ويحتاج أرسنال صاحب المركز الخامس، للتغلب على بيرنلي على أمل أن يخسر توتنهام على ملعبه أمام إيفرتون، مع العلم أنه إذا حدث ذلك، فسيتفوق توتنهام في فارق الأهداف بـ8 أهداف. وانتهت آمال مانشستر يونايتد في إنهاء الدوري بين المراكز الأربعة الأولى بالتعادل في الجولة الماضية أمام هيدرسفيلد، ولا يهم إنهاء الدوري في المركز الثالث أو الرابع، فجميع المراكز الأربعة الأولى تتأهل مباشرة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. المركزان الخامس والسادس المركزان الخامس والسادس سيتصارع كل من أرسنال ومانشستر يونايتد على تفادي إنهاء الموسم في المركز السادس، إذ سيضطر صاحب هذا المركز بدء الموسم المقبل مبكرًا من خلال خوض الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي بداية من يوم 25 يوليو المقبل. وبإمكان مانشستر سيتي إنقاذ كل من أرسنال ومانشستر يونايتد، من خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب واتفورد، حينها سيتأهل كل من أرسنال ومانشستر يونايتد إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وسيخوض وولفرهامبتون المركز السابع في الأدوار التمهيدية. مراكز الفرق مراكز الفرق هناك 4 فرق فقط ضمنت المركز الذي ستنهي به الموسم، من بينها 3 فرق هبطت بالفعل إلى الدرجة الأولى، وهي كارديف وفولهام وهيدرسفيلد، وأدى فشل ليستر سيتي في الفوز على مانشستر سيتي يوم الإثنين الماضي، إلى ضمان وولفرهامبتون إنهاء الدوري في المركز السابع، وهو المركز الذي سيؤهل إلى الدوري الأوروبي في حال تغلب مانشستر سيتي على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مايو الجاري. وستمنح الجولة الأخيرة فرصة للكثير من الأندية لتحسين مراكزها، ومن ثم الحصول على عائدات مالية أفضل، فكل فريق يحصل على 2 مليون جنيه إسترليني على كل مركز ينهي به فوق المركز الأخير. وبالنظر إلى جدول الترتيب، نجد أنه، على سبيل المثال، بإمكان وست هام إنهاء الدوري في المركز الـ12 أو في المركز التاسع، وهناك 8 ملايين جنيه إسترليني فارقًا في الجوائز المالية بين المركزين، الأمر الذي يمنح الأندية الحافز لتحسين مراكزها.

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