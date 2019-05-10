برشلونة يجدد الاهتمام بجريزمان بعد نكبة دوري الأبطال

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تحرير:خالد الفوي ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
أنطوان جريزمان
عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، يبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه بقوة، الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، وودع البرسا دوري الأبطال بصورة مفاجئة، فبعد أن حقق انتصارا كبيرا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبه كامب نو، سقط يوم الثلاثاء الماضي برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، لتتواصل خيبة أمل الفريق الكتالوني في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، إذ لم يتوج بلقب البطولة منذ عام 2015، وودع بعدها البطولة 3 مرات على التوالي من ربع النهائي، قبل أن يأتي السقوط أمام ليفربول مؤخرا.
وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يرفض النجم الفرنسي الانضمام إلى قلعة الكامب نو، مفضلا الاستمرار مع الروخيبلانكوس. ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، جدد برشلونة اهتمامه بضم جريزمان، كرد مباشر على الإخفاق الكبير في دوري أبطال أوروبا. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن جريزمان
ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، جدد برشلونة اهتمامه بضم جريزمان، كرد مباشر على الإخفاق الكبير في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن جريزمان يرحب هذه المرة بالانتقال إلى برشلونة، بل وعلى استعداد لخفض أجره من أجل تسهيل الانتقال.
وفي حال طلب جريزمان الحصول على 23 مليون يورو أجرا سنويا أو أقل، فإن برشلونة سيرحب بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغة 120 مليون يورو من أجل ضمه.
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