انت الان تتابع برشلونة يجدد الاهتمام بجريزمان بعد نكبة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أنطوان جريزمان

عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، يبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه بقوة، الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، وودع البرسا دوري الأبطال بصورة مفاجئة، فبعد أن حقق انتصارا كبيرا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبه كامب نو، سقط يوم الثلاثاء الماضي برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، لتتواصل خيبة أمل الفريق الكتالوني في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، إذ لم يتوج بلقب البطولة منذ عام 2015، وودع بعدها البطولة 3 مرات على التوالي من ربع النهائي، قبل أن يأتي السقوط أمام ليفربول مؤخرا.

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وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يرفض النجم الفرنسي الانضمام إلى قلعة الكامب نو، مفضلا الاستمرار مع الروخيبلانكوس. ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، جدد برشلونة اهتمامه بضم جريزمان، كرد مباشر على الإخفاق الكبير في دوري أبطال أوروبا. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن جريزمان