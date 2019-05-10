شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته السبت استعدادًا للداخلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة الداخلية المقررة إقامتها الأحد المقبل.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك بعد الفوز مساء أمس الخميس على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 29 المؤجلة من الدوري الممتاز.
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