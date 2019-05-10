شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة ناصر ماهر، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران، اليوم الأحد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اكتفى اللاعب بأداء تدريبات خفيفة في الجيم أمس؛ بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم.

وقال الجهاز الفني إن كدمة اللاعب لن تمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن «ناصر» سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة.