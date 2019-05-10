شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: دجلة فريق جرئ.. ونعاني من ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمستوى فريق وادي دجلة، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال أمير مرتضى: «نعاني من ضغط كبير في المباريات، بعد أن أصبحنا الفريق المصري الوحيد الذي يشارك في في بطولة أفريقية».
وتابع: «فريق دجلة جريء منذ بداية الموسم، وظروفه مختلفة عنا بشكل كبير، ولا توجد ضغوطات عليهم وهدفهم البقاء في الدوري ويلعبوا بارتياحية كبيرة».
وأكمل: «نعاني من ضغط اللقاءات وإرهاق اللاعبين، وحال وجود فترة لالتقاط الأنفاس لكان المستوى تغير وأعطينا تعليمات للاعبين بعدم الضغط البدني وعدم بذل مجهود كبير بسبب ارتباطنا بنهائي الكونفيدرالية الافريقية».
وأكد: «السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، توقع السيناريو وأبلغ اللاعبين أن دجلة سيسطر على اللقاء بسبب مجهودهم البدني الكامل».
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