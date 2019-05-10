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برنامج تأهيل لثنائي الأهلي سعد سمير وكريم نيدفيد بعد العودة من ألمانيا

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل لثنائي الأهلي سعد سمير وكريم نيدفيد بعد العودة من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد بدآ تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أن الثنائي يخوضان تدريبات علاجية وتأهيلية في الجيم على هامش التدريبات اليومية، بعد عودتهما من ألمانيا عقب تنفيذ جزء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة.

وكان سعد سمير قد خاض فترة تأهيل في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.

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