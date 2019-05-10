رسميا.. إيقاف نيمار 3 مباريات لسوء السلوك

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إيقاف النجم البرازيلى نيمار لاعب نادى باريس سان جيرمان 3 مباريات، بعد تعديه على أحد مشجعى نادى رين، عقب نهاية لقاء نهائي كأس فرنسا، والذى خسره النادى الباريسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وأصدرت اللجنة التأديبية فى الاتحاد الفرنسى قرارها، بعد أن قام نجم سان جيرمان نيمار بالتعدى على أحد الجماهير بعد نهاية لقاء رين يوم 27 ابريل الماضى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا.

ويغيب النجم البرازيلى عن صفوف الباسجى فى أخر مواجهتين فى الدوري الفرنسى أمام كلا من ديجون وستاد ريمس، بالإضافة إلى لقاء السوبر الفرنسى المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل ضد نادى رين.

وعاد نيمار مؤخرا للمشاركة مع باريس سان جيرمان، بعد تعافيه من إصابة الكاحل، والتى أبعدته عن الملاعب منذ نهاية شهر يناير الماضى.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد توج هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي للعام الثانى على التوالى والثامن فى تاريخه، ولكنه فشل فى التتويج بأى لقب محلى أخر، سواء الكأس أو كأس الرابطة، بجانب خروجه المبكر من دورى أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي فى ثمن النهائى.