مانشستر يونايتد على أعتاب صفقة ويلزية

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد على أعتاب إتمام صفقة ويلزية في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن اليونايتد قريب للغاية من التعاقد مع الويلزي دانييل جيمس، جناح سوانزي سيتي، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.
وكان جيمس قريبًا من الانضمام إلى ليدز يونايتد في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 8.5 ملايين إسترليني، إلا أن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة.
ويسعى النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، إلى إعادة بناء الفريق بشكل جيد للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية خلال الموسم المقبل.
يذكر أن جيمس لعب في الموسم الحالي 38 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 5 أهداف، بينما قدم لزملائه 10 تمريرات حاسمة.
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