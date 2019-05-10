رد الصحافي الكتالوني الشهير "كيم دومينيك" على سخرية الاعلام في العاصمة الإسبانية مدريد من هزيمة برشلونة برباعية نظيفة على ملعب انفيلد الثلاثاء الماضي في دور نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.
قال دومينيك صحافي موندو ديبورتيفو من خلال برنامج تشيرنغيتو: "جماهير ريال مدريد يجب أن تتذكر جيدا أنها لم تعد تشارك في دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم وودعت المسابقة من دور الـ16 أمام أياكس أمستردام بهزيمة مذلة وبرباعية على ملعبها في مدريد أمام جماهير النادي وسط خيبة كبيرة للجميع".
تابع حديثه: "لم نهز بالرباعية على ملعبنا، لقد حولنا مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد لمباريات ودية من السهل تحقيق الفوز بها بأي مجموعة من اللاعبين حتى لو غاب ميسي أو أي لاعب في الفريق فالفوز في الكلاسيكو أصبح مضمون بالنسبة لنا في الفترة الماضية".
أضاف: " نهائي كأس الملك بالنسبة لي بطولة ليست مهمة لذلك من الجيد أن يبدأ الفريق في التحضير للموسم الجديد من الآن ولا ينتظر ليوم 25 مايو الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر صحافي كتالوني: الكلاسيكو أصبح مباراة ودية لبرشلونة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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