قنبلة ديبالا على وشك الانفجار في يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن الحالة التي وصلت لها العلاقة بين إدارة يوفنتوس والأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم السيدة العجوز.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن العلاقة بين يوفنتوس وديبالا باتت في أسوأ مراحلها، ولأول مرة منذ وصول المهاجم الأرجنتيني إلى تورينو، فإن كل الأطراف تصر بجدية على خيار بيعه النهائي في الصيف المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن ديبالا قدم موسمًا سيئًا رفقة السيدة العجوز، وتواجده في تورينو بات أشبه بالقنبلة التي ربما تنفجر قريبًا.

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وأشار إلى أنه رغم الشائعات التي تربط اللاعب بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أو نادي بايرن ميونخ، لم تتلق إدارة يوفنتوس أي عرض رسمي لضم اللاعب، لكنها في كل الأحوال حددت السعر النهائي للتخلي عن الـ"الجوهرة" الأرجنتينية بأكثر من 100 مليون يورو.

وأدركت إدارة السيدة العجوز مدى التدهور الذي أصاب ديبالا في الموسم الحالي، وتخشى الإبقاء عليه لموسم آخر، على هذا النحو، الأمر الذي سيقلل كثيرًا من قيمته السوقية، مستقبلًا.

يذكر أن ديبالا سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في الميركاتو الصيفي المقبل مثل بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد.