هازارد: لا أعلم مصيري!

رفض البلجيكي الدولي ايدين هازارد 28 عاما تأكيد انتقاله لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو الاستمرار في صفوف فريقه الحالي تشيلسي.
وتشير التقارير الصحافية الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من ضم اللاعب البلجيكي مقابل 100 مليون يورو ورحيل لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لفريق ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.
وقال هازارد عقب التأهل لنهائي الدوري الأوروبي: " لا أفكر في الوقت الحالي في مستقبلي بل في المباراة الهامة في نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال، سوف أفعل كل شىء ممكن من أجل تحقيق هذا اللقب مع النادي".
وتابع لاعب الوسط البلجيكي: "لا أعلم حتى الآن مصيري في الموسم المقبل".
ويؤكد هازارد رغبته في الانتقال لصفوف ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لكن في نفس الوقت يرفض تشيلسي فكرة رحيل نجم الفريق الأول بينما النادي لن يتمكن من ضم لاعب بديل بسبب العقوبة الموقعة ضده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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