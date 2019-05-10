فيدرر ونادال في صدامات نارية بربع نهائي مدريد

تتواصل اليوم الجمعة مباريات بطولة مدريد للأساتذة من خلال محطة ربع النهائي، التي ستشهد العديد من المباريات المثيرة، أبرزها صدام النجم السويسري روجر فيدرر مع النمساوي دومينيك ثيم، في الوقت الذي يواجه فيه الإسباني رافاييل نادال نظيره السويسري ستان فافرينكا.

ويكفي التأكيد على قوة المنافسات بالإشارة إلى أن من بين اللاعبين الـ8 في هذا الدور من البطولة، هناك 7 لاعبين تمكنوا من الفوز بألقاب في بطولات الأساتذة، بل وتوجوا بـ99 بطولة فيما بينهم.

ويمر ثيم بفترة جيدة، حيث نجح في الفوز بآخر 7 مباريات على التوالي، وفاز بآخر مواجهة أمام فيدرر في نهائي بطولة إنديان ويلز للأساتذة، بل ويتفوق على النجم السويسري في المواجهات المباشرة (3-2). وسبق أن تواجها مرة وحيدة من قبل على الملاعب الترابية في بطولة روما عام 2016، وفاز النمساوي بتلك المواجهة.

ويعد ثيم واحدًا من 3 لاعبين حاليين يتفوقون على فيدرر في المواجهات المباشرة إلى جانب كل من رافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.

وبدوره يشارك فيدرر في أول بطولة على الملاعب الترابية منذ 3 أعوم، لكنه لم يظهر أي معالم من تراجع المستوى على تلك الأرضية، فبعد أن حقق فوزًا مقنعًا على ريشارد جاكسيه يوم الثلاثاء الماضي، نجح أمس في إنقاذ نقطتين لخسارة المباراة، وتغلب على الفرنسي جايل مونفيس في موقعة من 3 مجموعات.

ويدرك فيدرر أنه بحاجة إلى رفع مستواه إذا أراد التغلب على ثيم على أرضيته المفضلة، وعن تلك المواجهة قال فيدرر: "ثيم يلعب بمستوى مميز في الآونة الأخيرة، فقد توج بلقب برشلونة وإنديان ويلز، وأعرف جيدًا ما يمكنه القيام به، لكن في الوقت ذاته لا يجب التقليل من حظوظي، فأنا لست عائدًا من إصابة، نعم لم أخض مباريات على الملاعب الترابية في السنوات الأخيرة، لكن ذلك لا يقلل من خطورتي".

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ويتواجه نادال مع فافرينكا على الملاعب الترابية للمرة الأولى منذ نهائي رولان جاروس عام 2017، الذي حسمه النجم الإسباني لصالحه، وسبق أن توج نادال بلقب مدريد 5 مرات من قبل، من بينهم التغلب على فافرينكا نفسه في نهائي نسخة 2013.

ويتفوق نادال على فافرينكا (17-3) في المواجهات المباشرة، لكن سبق أن انتصر عليه السويسري على الملاعب الترابية في بطولة روما عام 2015. ويقدم فافرينكا مستوى مميزًا هذا الأسبوع حيث لم يخسر شوط إرساله في المباريات الـ 3 الأولى.

وعن تلك المواجهة قال نادال: "أنتظر مباراة صعبة. فافرينكا يلعب بثقة ويحب اللعب في تلك الأجواء. الطريقة الوحيدة للتغلب عليه هي اللعب في أعلى المستويات، وآمل أن أكون جاهزًا لتحقيق ذلك".

ومن جانبه يواصل المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش حملته نحو التتويج بلقبه الـ 3 في مدريد، عندما يواجه الكرواتي مارين سيليتش، وعلى الرغم من تفوق ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة 17-2، إلا أن سيليتش فاز بمباراتين من آخر 5 مواجهات بينهما.

وقدم سيليتش أداءً جيدًا على مستوى القتال، إذ تأهل إلى ربع النهائي بعد حسمه المباريات الـ 3 السابقة في المجموعة الفاصلة، أما ديوكوفيتش فلم يخسر أي مجموعة بعد، ويتطلع للفوز بأول لقب له على الملاعب الترابية منذ رولان جاروس عام 2016.

وأخيرًا يواجه حامل اللقب ألكسندر زفيريف نظيره اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ويتعادل الثنائي في المواجهات المباشرة (1-1).