شكرا لقرائتكم الهجام يرد علي هجوم جماهير المصري بعد أمنية اللعب مع التوأم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد محمود عبد العاطى مهاجم الرجاء المطروحى على الانتقادات التى وجهت إليه من جماهير المصرى البورسعيدى بعد إشادته بحسام حسن المدير الفنى الحالى لسموحة والسابق للفريق البورسعيدى.
قال مهاجم الرجاء المعروف بـ"الهجام"، إنه رد علي رأيه فى حسام حسن وكان رده ، أنه مثله الأعلى وشرف له أن يلعب تحت قيادت الفنةي ولم يخطئ فى حق جماهير بورسعيد أو إيهاب جلال المدير الفنى الحالى له، وشرف لأى لاعب اللعب تحت قيادة إيهاب جلال.
تابع أنه فوجئ بكم كبير من السباب والشتائم على هاتفه وحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، واكد أن تامر النحاس هو وكيل أعماله وفى نفس الوقت وكيل إيهاب جلال ، وكان حريصا على توضيح ذلك.
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