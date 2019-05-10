شكرا لقرائتكم قلق فى الزمالك من إصرار جروس على إشراك بوطيب أساسياً بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من القلق داخل الزمالك، بسبب إصرار السويسرى كريستيان جروس على الدفع بالمغربى خالد بوطيب فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراته القادمة ضد نهضة البركان المغربى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب عمر السعيد الذى كان يشارك أساسياً فى الفترة الأخيرة.

ويفضل مسئولو الزمالك الاعتماد على عمر السعيد وبقاء بوطيب كتغيير على الدكة يتم الاستعانة به حسب الحاجة لخدماته، لاسيما بعد تألق السعيد فى الفترة الأخيرة وآخرها مباراة دجلة التى سجل خلالها هدفاً وصنع الآخر.

Advertisements

ويطلق مسئولو الزمالك لقب الجندى المجهول على عمر السعيد كونه أحد نجوم الريق الأبيض فى الفترة الأخيرة سواء فى إحراز الأهداف أو صناعتها.