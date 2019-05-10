شاهد فى دقيقة.. محطات بحياة أحمد على مهاجم ذئاب الجبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد على مهاجم فريق الكرة بنادى المقاولون العرب يتصدر قائمة هدافى الدورى الممتاز برصيد 17 هدفاً، بعدما تخطى الـ 33 من عمره، شارك خلالها فى صفوف عدة أندية، أبرزها الزمالك والإسماعيلى والهلال السعودى، قبل أن ينتهى به المطاف فى قلعة ذئاب الجبل التى تشهد نضجا كرويا كبيرا للمهاجم القوى الذى اقترب من الانضمام لصفوف منتخب مصر، بعدما فرض نفسه بقوة على جهاز الفراعنة بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى الذى يبدو أنه استقر على ضم مجموعة من أصحاب الخبرات على رأسهم أحمد على. ”الخليج 365” يرصد أهم المحطات الكروية فى تاريخ المهاجم المخضرم أحمد على: - النادى: ـ المقاولون العرب عدد المباريات: 102 الأهداف:41 -الزمالك عدد المباريات:53 الأهداف:19 -الإسماعيلى عدد المباريات: 81 Advertisements الأهداف: 23 ـ الهلال السعودى عدد المباريات: 21 الأهداف: 5 ـ بترول أسيوط: عدد المباريات: 12 الأهداف:0 ـ وادى دجلة عدد المباريات: 4 الأهداف: 0

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