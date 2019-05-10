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قصة صور.. حسين الشحات حب أهلاوى ينتظر التألق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدمات حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بإغراءات مالية كبيرة، إلا أن اللاعب أكد إصراره على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات.

وتنتظر جماهير الأهلى أن يقدم الشحات عروضا قوية فى مباريات الفريق المقبلة ويحقق المنتظر منه.

وتعاقد الأهلى مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتى، وبدأ اللاعب مسيرته فى الشرقية للدخان ثم انتقل إلى المقاصة، ومنه إلى العين، ثم عاد للمقاصة، ومنه للعين وفى النهاية الأهلى.

نرصد بعض الصور عن حياة لاعب القلعة الحمراء بعيداً عن المدرجات..

لاع بالاهلى مع زوجته فى المنزل وصورة سيلفى
لاعب الأهلى مع زوجته فى المنزل وصورة سيلفى

 

الشحات وزوجته
الشحات وزوجته

 

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جسين الشحات فى معسكرالمنتخب استعدادا لمباراة البرتغال الودية
حسين الشحات فى معسكرالمنتخب استعدادا لمباراة البرتغال الودية

 

حسين الشحات واولاده
حسين الشحات وأولاده

 

سيلفى الشحات و ابنه أحمد فى السعودية
سيلفى الشحات وابنه أحمد فى

 

سيلفى الشحات و ابنه أسر
سيلفى الشحات و ابنه أسر

 

سيلفى العمرة
سيلفى العمرة

 

صبحى يحمل الشحات فى احدى المباريات
صبحى يحمل الشحات فى احدى المباريات

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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