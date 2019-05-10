شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسين الشحات حب أهلاوى ينتظر التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدمات حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بإغراءات مالية كبيرة، إلا أن اللاعب أكد إصراره على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات.

وتنتظر جماهير الأهلى أن يقدم الشحات عروضا قوية فى مباريات الفريق المقبلة ويحقق المنتظر منه.

وتعاقد الأهلى مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتى، وبدأ اللاعب مسيرته فى الشرقية للدخان ثم انتقل إلى المقاصة، ومنه إلى العين، ثم عاد للمقاصة، ومنه للعين وفى النهاية الأهلى.

نرصد بعض الصور عن حياة لاعب القلعة الحمراء بعيداً عن المدرجات..



لاعب الأهلى مع زوجته فى المنزل وصورة سيلفى



الشحات وزوجته

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حسين الشحات فى معسكرالمنتخب استعدادا لمباراة البرتغال الودية



حسين الشحات وأولاده



سيلفى الشحات وابنه أحمد فى السعودية



سيلفى الشحات و ابنه أسر



سيلفى العمرة