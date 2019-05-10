عاشور حكماً لمباراة المصرى والحدود.. وجريشة للإنتاج والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الجمعة، بالجولة 32 للدورى الممتاز، على النحو التالى:
مصر المقاصة والنجوم: محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.
الاتحاد وانبى: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفى، ومحمد السعداوى حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.
الجونة والمقاولون العرب: إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوى إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.
الإنتاج الحربي والإسماعيلى: جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعى حكماً خامساً.
المصرى وحرس الحدود: محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكلاً من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.
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