شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العزيز مديرا تنفيذيا للجبلاية بسبب "عمرة" سويلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة منصب المدير التنفيذى إلى علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة ومدير المنتخب الأوليمبى. جاء قرار مجلس الجبلاية بسبب سفر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والعودة منتصف شهر رمضان. وتوجه أمس ثروت سويلم إلى السعودية بصحبة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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