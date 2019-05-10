شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء جاهز للمشاركة فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي جاهزية أحمد علاء، مدافع الفريق، للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الفنى، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجى والتأهيلى خلال الفترة الماضية.

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وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية وذلك قبل ساعات من مواجهة سموحة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة فى العاشرة مساء غدٍ السبت فى الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.