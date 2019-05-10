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أحمد علاء جاهز للمشاركة فى مباريات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي جاهزية أحمد علاء، مدافع الفريق، للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الفنى، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجى والتأهيلى خلال الفترة الماضية.

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وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية وذلك قبل ساعات من مواجهة سموحة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة فى العاشرة مساء غدٍ السبت فى الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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