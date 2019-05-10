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فحوصات طبية لتحديد موقف ناصر ماهر من لقاء الأهلى وسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ناصر ماهر لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى لفحوصات طبية قبل انطلاق مران الأحمر مساء اليوم حتى يطمئن الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى على حالة ناصر ماهر.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات خفيفة فى الجيم أمس؛ بسبب شكواه من كدمة فى وجه القدم.

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وقال الجهاز الفنى، إن كدمة اللاعب لن تمنعه من التواجد فى الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن «ناصر» سيخضع لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة.

ويلتقى الأهلى مع سموحة فى العاشرة مساء غد السبت فى إطار فعاليات الأسبوع الـ 32 من الدورى الممتاز.

 

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