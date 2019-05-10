شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. مباراة الزمالك والداخلية بحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية المقرر لها الأحد، بناءً على طلب مسئولى الزمالك، بعدم اختيار أجانب لتلك المباراة.

وكان اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور طلب تعيين حكام مصريين لمباراته المقبلة أمام الداخلية المقرر لها الأحد المقبل فى الأسبوع الـ32 للدورى.

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وأضاف مسئولو الجبلاية أن المباراة ستقام يوم الأحد وبالتالى سيتم تعيين حكام مصريين دوليين للمباراة، بناءً على عدم إرسال الزمالك أى خطاب رسمى لتعيين حكام أجانب، فضلاً عن ضيق الوقت لاستدعاء حكام أجانب.

وشهدت المباريات الأخيرة للزمالك الاستعانة بحكام أجانب بناء على طلب الأبيض.