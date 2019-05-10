تدريبات علاجية لنيدفيد وسعد سمير على هامش تدريبات الأهلى اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي أن الثنائى سعد سمير وكريم نيدفيد بدآ تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلى للتعافى من الإصابة.
وأضاف أن الثنائى يخوضان تدريبات علاجية وتأهيلية فى الجيم على هامش التدريبات اليومية، بعد عودتهما من ألمانيا عقب تنفيذ جزء من البرنامج العلاجي والتأهيلى الخاص بهما للتعافى من الإصابة.
وكان سعد سمير قد خاض فترة تأهيل فى ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، فى الوقت الذى أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.
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