انت الان تتابع المقاصة يسعى لاستدراج النجوم في المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

مصر للمقاصة Advertisements

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره النجوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الفريق الفيومي بهدفين نظيفين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث سجل هدفي مصر للمقاصة إيريك تراوري وصلاح عاشور، وكان يقود الفريق الفيومي حينها طلعت يوسف، بينما كان أحمد سامي مدربًا للنجوم.

ويحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة جمال عمر، المدير الفني المؤقت، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 42 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 9 وخسر في 11، وسجل الفريق 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 6 نقاط عن المصري