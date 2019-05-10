انت الان تتابع نجوم تشيلسي يطالبون إيدين هازارد بالبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

إيدين هازارد

قاد روبن لوفتيش تشيك دعوات لاعبي تشيلسي التي تطالب نجم الفريق إيدين هازارد بالاستمرار مع الفريق، بعدما سجل ركلة ترجيح حاسمة أمس في مباراة إينتراخت فرانكفورت، أهلت البلوز إلى نهائي الدوري الأوروبي. وينتهي عقد هازارد بنهاية الموسم المقبل، ويرغب ريال مدريد الإسباني في ضمه بشدة، وهو النادي الذي يحلم هازارد باللعب في صفوفه منذ صغره، بل ويدربه مثله الأعلى الفرنسي زين الدين زيدان، وفي الوقت الحالي ليس بالإمكان التعاقد مع اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.

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وقال لوفتيس تشيك، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أنا على يقين بأن كل لاعب في تشيلسي يحب بقاء هازارد، بل أن ينهي مسيرته الاحترافية هنا، ولكن لا أحد يعرف ما يفكر فيه هازارد، فعلى مدار السنوات السبع أو الثماني الماضية، قدم مستويات باهرة وساعدنا على الفوز بالبطولات، وبصرف النظر عن قراره، فعلينا احترامه". وبدوره