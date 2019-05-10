انت الان تتابع في الدوري.. إنبي يبحث عن الثأر من زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

إنبي Advertisements

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه رزاق سيسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، وكان يقود الفريق البترولي حينها خالد متولي، وأدار المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، وأشهر خلالها بطاقتين صفراوين لإيمانويل باناهيني وهاني سليمان.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 11، وسجل الفريق 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 50 هدفًا، بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الثامن، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز