انت الان تتابع المقاولون العرب ضيفًا ثقيلا على الجونة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

المقاولون العرب Advertisements

يحتضن استاد الجونة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الجونة ونظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز ذئاب الجبل بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وسجل رباعية المقاولون (أحمد الشيمي- أحمد علي- إبراهيم عادل- محمد سمير)، بينما سجل هدفي الجونة (إسلام رشدي- شيسوم شيكاتارا)، على استاد المقاولون العرب.

ويحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 11، وسجل الفريق 35 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 46 هدفًا، بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع، وبفارق 6 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز