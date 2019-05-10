انت الان تتابع الحرس يبحث عن تكرار ثلاثية الدور الأول أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

حرس الحدود Advertisements

يحتضن استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي المصري البورسعيدي ونظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز حرس الحدود بثلاثية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وأحرز ثلاثية الحدود إبراهيم عبد الخالق (هدفين) ووليد عطية، على استاد حرس الحدود (المكس)، وأدار اللقاء تحكيميا الحكم أحمد حمدي، وأشهر خلاله بطاقة حمراء لفريد شوقي، كما أشهر 7 بطاقات صفراء (3 للحدود- 4 للمصري).

ويحتل نادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 48 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 15 وخسر في 5، وسجل الفريق 40 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا، بفارق 15 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث، و4 نقاط عن المقاولون العرب صاحب