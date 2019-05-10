لوك شاو لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

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تحرير:خالد الفوي ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

لوك شاو

توج لوك شاو بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، وذلك بعد أن شارك مع الشياطين الحمر في 40 مباراة في جميع المسابقات، وسبق أن توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في مانشستر يونايتد 3 مرات من قبل في أغسطس وسبتمبر ومارس. وقال شاو، عقب تلقيه الجائزة: "الأمر لطيف بالنسبة إليّ، ولكني كنت أفضل عدم الفوز بتلك الجائزة وأن أحظى بموسم أفضل مع مانشستر يونايتد، علينا المضي قدمًا والتركيز في الموسم المقبل. شخصيا، ربما هذا هو أفضل مواسمي مع الفريق، وكنت أفضل أن يكون الموسم أفضل للفريق، ولكن ذلك لم يحدث".

وأضاف الإنجليزي: "أتوجه بالشكر للجماهير التي صوتت من أجلي، وبشكل عام لا أرغب في الاعتذار، ولكني أعرف رفقة باقي زملائي في الفريق، أننا حظينا بموسم سيئ للغاية". وواصل: "عندما أنظر إلى الفريق، أجد أننا نملك لاعبين مميزين، وأعرف جيدا أننا سنعود أقوى. أتحلى بالإيجابية للموسم المقبل". يذكر أن لوك شاو توج

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