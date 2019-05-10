صدام ناري بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي في الدوري

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١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
الإنتاج الحربي
يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الإنتاج الحربي ونظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز العجلات الحربية بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وسجل ثنائية الإنتاج الحربي محمد مسعد وموسى دياوارا، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد طارق طه، على استاد الإسماعيلية، وكان يقود الدراويش حينها البرازيلي جورفان فييرا.
ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 35 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطة عن الجونة والاتحاد
في المقابل يحتل نادي الإسماعيلي بقيادة الجهاز الفنى المؤقت الذي يقوده محمود جابر، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 10، وسجل الفريق 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا، بفارق 5 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، وبفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 11 نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.
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