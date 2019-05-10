ضربة قوية لآمال إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

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١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

إنجلترا وإسبانيا

قدم كل من ليفربول وتوتنهام عودة تاريخية على حساب كل من برشلونة وأياكس على الترتيب، ليتأهلا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم 1 يونيو المقبل، وهو ما يمثل ضربة قوية للمنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم 6 يونيو المقبل في جيماريش بالبرتغال. ولحسن الحظ أن الفارق بين مدريد وجيماريش هو 250 ميلا، ولكن لن تمنح تلك المباراة الفرصة لجاريث ساوثجيت مدرب الأسود الثلاثة، للتحضير جيدا للمواجهة، ويعول ساوثجيت على كل من ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وجوردان هندرسون من صفوف ليفربول.

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كما يعول على كل من كيران تريبير وداني روز وديلي آلي وإيريك داير وهاري كين من توتنهام. وكان ساوثجيت على علم بذلك السيناريو منذ شهر مارس الماضي حينما قال: "علينا التحضير لدوري الأمم من خلال بعض المعسكرات، ولكن إذا تأهل فريقان من إنجلترا لنهائي دوري أبطال أوروبا، فلن نرى لاعبيهم معنا إلا قبل مواجهة هولندا