انت الان تتابع إصابة الونش بكسر في الأنف.. والزمالك راحة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
الزمالك
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، الجمعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه، مساء الخميس، على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الغزلان، محمد هلال، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته غدا السبت استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقررة إقامتها الأحد المقبل.
وشهدت مواجهة الزمالك ووادي دجلة، إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الفارس الأبيض، بكسر في الأنف، وتوجه إلى المستشفى عقب نهاية اللقاء، لتلقي العلاج اللازم، والاطمئنان على صحته. الفوز رفع رصيد فريق الزمالك إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نظيره بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أقل من الفارس
وشهدت مواجهة الزمالك ووادي دجلة، إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الفارس الأبيض، بكسر في الأنف، وتوجه إلى المستشفى عقب نهاية اللقاء، لتلقي العلاج اللازم، والاطمئنان على صحته.
الفوز رفع رصيد فريق الزمالك إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نظيره بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أقل من الفارس الأبيض، بينما تقلص الفارق مع الأهلي المتصدر إلى 4 نقاط مع خوض الأحمر مباراة أكثر من أبناء ميت عقبة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية، يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.
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