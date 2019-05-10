الان تتابع دوري أبطال أوروبا: نيمار يستأنف قرار إيقافه ثلاث مباريات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة أن البرازيلي نيمار، نجم بطل فرنسا باريس سان جرمان، استأنف قرار إيقافه ثلاث مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن “تاريخ اجتماع لجنة الاستئناف لم يحدد بعد”.
وعوقب البرازيلي لشتمه حكام مباراة إياب ثمن النهائي التي فاز فيها مانشستر يونايتد الانكليزي في 6 آذار/مارس على باريس سان جرمان على ملعب بارك دي برانس 3-1 وتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارجا بعد أن خسر ذهابا على ملعبه أولدترافورد صفر-2، رغم عدم مشاركته في تلك المباراة بسبب الإصابة.
وطرد نيمار (27 عاما) بعد احتساب ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وتابع من المدرجات خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة.
وكتب نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي “انه العار. يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو ليذهبوا الى الجحيم”.
وبموجب هذه العقوبة التي اتخذت بحقه في 26 نيسان/ابريل، سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث لسان جرمان في دور المجموعات الموسم المقبل، إلا اذا قضى الاستئناف برفعها أو تخفيفها.
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