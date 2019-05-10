الان تتابع النصر يسعى لتجاوز العقبة الأولى نحو لقب الدوري السعودي الغائب منذ 2015 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يسعى النصر لتجاوز العقبة الأولى نحو التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب عن خزائنه منذ 2015 عندما يواجه الحزم غدا السبت فيما يتمسك منافسه الهلال بالأمل حتى النهاية.

وبعدما صعد النصر إلى الصدارة بالفوز على الهلال نهاية مارس آذار الماضي تلقت آماله ضربة قوية بالخسارة أمام الاتحاد بعد ذلك

بعدة أيام.

لكن فوز التعاون على الهلال في نهاية الشهر الماضي حافظ له على القمة بفارق نقطة واحدة.

ويملك النصر 64 نقطة قبل جولتين من النهاية وسيضمن اللقب لو انتصر في آخر مباراتين على الحزم ثم الباطن بغض النظر عن نتيجة مباراتي الهلال ضد الاتفاق والشباب.

ويدخل النصر مواجهة الحزم منتشيا بضمان تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوصل الإماراتي ورفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات رغم البداية الضعيفة بالخسارة في أول مباراتين.

لكن النصر سيواجه فريقا يحاول الهروب من خطر الهبوط إذ يستقر في المركز 12 برصيد 30 نقطة متقدما بنقطتين عن المراكز المؤهلة لملحق البقاء.

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وسيحاول النصر استغلال تفوقه التاريخي على الحزم إذ لم يخسر أمامه في أي مباراة رسمية منذ الهزيمة 1-صفر في الدوري في مارس 2009.

ومنذ ذلك الحين تعادلا في ديسمبر كانون الأول 2009 وفاز النصر في خمس مباريات متتالية آخرها 5-1 في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويأمل النصر في عدم تأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة وانتظار هدية من الاتفاق.

وبعد تأكد هبوط أُحد تتنافس أندية الاتحاد والحزم والفيحاء والقادسية والباطن على الهروب من السقوط إلى الدرجة الثانية.

ويهبط صاحبا المركزين الأخير وقبل الأخير فيما يخوض صاحبا المركزين 13 و14 ملحق البقاء.

ويأتي الاتحاد في المركز 11 وله 31 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الحزم وثلاث نقاط على الفيحاء وأربع على القادسية وست على الباطن.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح والفيحاء ضد الرائد والقادسية ضد الوحدة والباطن ضد أُحد.

وفي بقية مباريات الجولة يلعب الشباب ضد التعاون والفيصلي ضد الأهلي.