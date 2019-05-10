شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستضيف الاسماعيلي الليله في كلية الشرطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الانتاج الحربى نظيره الاسماعيلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والندية لاسيما بعد خسارة الفريقين فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث خسر الدراويش من حرس الحدود بهدف دون رد وخسر الانتاج من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط فى الدور الثانى بتحقيق فوز يبعد الفريق عن مراكز القاع فى المسابقة بينما ناشد محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من وداع بطولة كأس مصر بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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