شكرا لقرائتكم النجم الساحلي التونسي يطلب ضم "فيرمينو" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نبيل أبو زيد وكيل نجم نادي الزمالك التونسي حمدي النقاز في تصريحات خاصة لسوبر كورة أن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي فوضه بشكل رسمي من أجل التفاوض مع مسئولي الأهلى للحصول علي خدمات صالح نصر الشهير بـ"فرمينو" هداف شباب الأهلي ودوري الجمهورية مواليد 99 برصيد 37 للعام الثالث علي التوالي سواء بالبيع النهائى او الإعارة لمدة موسمين.
وأضاف أبو زيد ان شرف الدين والفرنسي روجيه لومير أبديا إعجابهما الشديد بالإمكانيات الفنية والمهارية والتهديفية لنجم خط هجوم شباب الاهلي بعد مشاهدتهما للفيديو الخاص وعدد من المباريات التي عرضها عليهما خلال رحلته الاخيرة لتونس
وكيل النقاز أكد أن مسئولي النجم الساحلي ينتظرون معرفة المقابل المالي الذي يطلبه الأهلي مقابل الموافقة علي إعارته للنادي التونسي بدءا من الموسم المقبل.
وأشار أبو زيد إلى أن هداف شباب القلعة الحمراء فوضه أيضا من أجل التفاوض مع مسئولي الأهلى للانتقال إلى النادي القابع في مدينة سوسة التونسية الصيف القادم.
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